- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور جديدة رفقة ابنتيها ياسمين ونانسي، أثناء قضائهم فترة استجمام باليونان، وذلك عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".
وظهرت رانيا وابنتيها بالصور أثناء تناولهم الأيس كريم، وعلقت قائلة: " لا يمكن لأي مبلغ من المال أو النجاح أن يحل محل الوقت الذي تقضيه مع عائلتك".
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تنشر صورًا مع ابنتيها في اليونان: "الأسرة أهم من المال والنجاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.