رانيا يوسف تنشر صورًا مع ابنتيها في اليونان: "الأسرة أهم من المال والنجاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور جديدة رفقة ابنتيها ياسمين ونانسي، أثناء قضائهم فترة استجمام باليونان، وذلك عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".

وظهرت رانيا وابنتيها بالصور أثناء تناولهم الأيس كريم، وعلقت قائلة: " لا يمكن لأي مبلغ من المال أو النجاح أن يحل محل الوقت الذي تقضيه مع عائلتك".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.