محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال المخرج مجدي الهواري، المشرف الفني على مسرحية "الملك لير" بطولة الفنان يحيى الفخراني، والتي يشارك في بطولتها الفنان فاروق الفيشاوي، إن غياب الأخير عن المشاركة في العروض التي شهدتها السعودية مؤخرًا لم يكن بسبب تعرضه لأزمة صحية.
وأضاف الهواري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفنان فاروق الفيشاوي اعتذر لنا عن السفر مع فريق المسرحية، وكانت حالته الصحية جيدة، ولكنه خشي أن تتسبب الرحلة في مروره بأي وعكة صحية، والفريق احترم رغبته مراعاة لظروف مرضه، وتم الاستعانة بفنان آخر ليلعب دوره".
جدير بالذكر أن فاروق الفيشاوي أعلن عن إصابته بمرض السرطان في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل عدة أشهر، وأكد أنه سيحارب المرض وسينتصر عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| سبب اعتذار فاروق الفيشاوي عن تقديم "الملك لير" في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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