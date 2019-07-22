محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان عماد محرم، الصديق المقرب من الفنان فاروق الفيشاوي، إن "الفيشاوي" بخير، ومتواجد في بيته.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيشاوي الحمد لله ماشي على الأدوية، عنده النهاردة دكتور عشان موعد الحقنة الأسبوعية، وهو متواجد في بيته على الطريق الصحراوي".
وبسؤاله عن التصريحات التي أدلى بها نجله أحمد الفيشاوي اليوم، بشأن أن والده يمر بحالة صحية حرجة، قال عماد إن صحة "الفيشاوي" حرجة منذ 3 أسابيع، ولكن ليس بالشكل الذي يمثل خطورة.
وأكد محرم أن اعتذار الفيشاوي عن المشاركة في عروض "الملك لير" بالمملكة العربية السعودية تم قبل السفر بحوالي أسبوعين.
يُذكر أن أخر ظهور للفنان فاروق الفيشاوي كان في عزاء الفنان عزت أبو عوف، الذي أقيم 2 يوليو الجاري
...
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| صديق مُقرب يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالة فاروق الفيشاوي الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.