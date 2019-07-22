بالغناء.. شيماء الشايب توجه رسالة لشعب الجزائر

وجهت الفنانة شيماء الشايب رسالة لشعب الجزائر، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلاله و هي تغني من أجل فوزهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية. ظهرت من خلاله و هي تغني من أجل فوزهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية. يذكر أن الفنانة شيماء الشايب طرحت سابقاً ميني ألبوم بعنوان "حاسة بيأس"، و يضم الألبوم 4 أغاني منهم: "ربنا يديم اللي بنا"، "حافظ صم"، "بجيب في سيرتك".

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