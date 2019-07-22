بالفيديو.. الأمريكية ساشا سلون تطرح أغنية جديدة

طرحت المغنية الامريكية ساشا سلون اغنيتها الجديدة "at least I look cool"، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". look cool"، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن ساشا سلون قدمت آخر أغنيتها "Dancing with Your Ghost".

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