شاهد.. مصطفى حجاج يحيي حفلا بشاطئ النادي الأهلي قريبا

أعلن المغني مصطفى حجاج عن إحيائه لحفل يوم الجمعة الموافق 26 يوليو بشاطئ نادي الأهلي في مارينا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". جدير بالذكر أن مصطفى حجاج شارك في أغنية "أنا ابن مصر" من إعلان "بنك مصر"الذي قدمه مع مدحت صالح ومحمود العسيلي وعرض في شهر رمضان 2019، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان علي فتح الله. "أنا ابن مصر" من إعلان "بنك مصر"الذي قدمه مع مدحت صالح ومحمود العسيلي وعرض في شهر رمضان 2019، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان علي فتح الله.

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