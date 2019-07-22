بالفيديو.. محمد سعد يطرح "عايش و خلاص"

طرح الفنان محمد سعد أحدث كليباته بعنوان "عايش وخلاص"، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"،

و الكليب من كلمات محمد رسلان، و ألحان عمرو حليم، و توزيع محمد إسماعيل.

يذكر أن الفنان محمد سعد طرح سابقاً كليب بعنوان "بعشقك"، وهو من كلمات إبراهيم فتحي موسى، ألحان وتوزيع عمرو حليم، و إخراج محمد حبيب.