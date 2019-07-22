لأول مرة.. أحمد شريف يحيي حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي

يحيى الفنان أحمد شريف حفلاً غنائياً، يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الشهر المقبل، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، الزمالك، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 57 جنيهاً.
ويقدم الفنان أحمد شريف من خلال الحفل باقة لامعة من أغانيه السابقة، بالإضافة إلي أغاني جديدة لم يتم طرحها بعد.
يذكر أن الفنان أحمد شريف ولد يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس بعام 1992، وكان أول ظهور له من
وكانت أولى أغانيه بعنوان "عم الكل"، ثم توالت أعماله الغنائية من بينهم: "كل ما أغيب"، "أجمل صوت"، "إنتي أنا".
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