قريبا.. نوال الزغبي ستقيم حفلا بالأردن

أعلنت المغنية اللبنانية نوال الزغبي عن إقامة حفل لها قريبا، عبر حسابها الرسمي بموقع التويندات القصيرة "تويتر"، وذلك يوم الثلالثاء الموافق 13 اغسطس 2019.

وسيقام الحفل على مسرح سرايا العقبة بمدينة العقبة في الأردن.

يذكر أن آخر أعمال "الزغبي" كانت طرحها

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أحدث كليباتها "كده باي" للمخرج شريف ترحيني عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الذي تم تصويره في ولاية جورجيا.



ويضم الكليب الجديد ثلاث أغنيات هي: "صبح صبح" من

كلمات وألحان عمرو المصري، "جوه قلبه" من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وكده باي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وهى من ألبوم "نوال" الأخير الذي يحمل اسم "كده باي".



كما تستعد "الزغبي" لإحياء حفل غنائي، يوم 27 يوليو الجاري، ضمن مهرجان عيد المغتربين ضهور الشوير في لبنان.