بالفيديو.. سليبنوت يطرح أحدث كليباته

طرح الباند العالمي سليبنوت أحدث كليباته بعنوان "Solway Firth"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يذكر أن الباند العالمي سليبنوت يستعد لطرح ألبومه المقبل بعنوان "we are not your kind"، ويحتوي الألبوم

على 14 أغنية أبرزهم: "insert coin"، "orphan"، و من المقرر طرحه بجميع الأسواق العالمية يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس المقبل.