مشادة كلامية بين عبير صبري وإحدى متابعيها عبر «إنستجرام».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشبت مشادة حادة بين الفنانة المصرية عبير صبرى، وإحدى من متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

عبير صبري، كانت قد نشرت صورة خلال تناولها حبة توت في لندن فعلقت إحدى متابعيها على الصورة قائلة: “شفايف حمار دي مش شفايف بني آدمين” لترد عليها عبير صبرى قائلة: “بس ياحمارة.. يا حيوانة يا سليلة البهايم ياللي عاملة أكونت فيك علشان تشتمي اللي غيرانة منها يا معوقة ياغيورة يامسكينة”.

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تعليق عبير صبري، حصد العديد من ردود متابعيها الذين نصحوها بالتخلي عن الرد على مثل هذه التعليقات.

من ناحية أخرى انتهت الفنانة المصرية من تصوير مشاهدها فى أولى حكايات الجزء الثالث من مسلسل “نصيبى وقسمتك” والتى تحمل اسم “براد شاى” تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة، حيث صورت دورها خلال 4 أيام وسافرت عبير إلى العاصمة الانجليزية لندن بصحبة زوجها المحامى أيمن البياع.

ويشارك فى بطولة حكاية “براد شاى” هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومي فخري ويتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثاني الذي تم عرضه في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور في 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.