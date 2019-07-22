للمرة الثانية محمود العسيلي يدفع أحد معجبيه من على المسرح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري محمود العسيلي، حالة جدل واسعة بعد انتشار فيديد له من إحدى حفلاته الفنية بسبب تعامله مع إحدى حفلاته الفنية.

محمود العسيلي، قام بدفع أحد معجبيه والذي صعد على المسرح لالتقاط صورة تذكارية معه، وقال له: “أنت جاي تضربني”.

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وتأتي هذه الواقعة بعد انتشار فيديد لمحمود العسيلي، وهو يعمل أحد معجبيه بعد أن طلب التقاط صورة تذكارية معه قائلا: “أنت معاك واسطة يعني علشان تطلب تتصور معايا جامد أنت أوي”.

وتعرض محمود العسيلي، لانتقادات كثيرة من قبل جمهوره وبعض المشاهير بسبب تصريحاته وهو الأمر الذي تسبب في اعتذاره أكثر من مرة وقال فيه: “أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر ع الشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا آسف مرة تانية”.