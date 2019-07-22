هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة وهذا ما طلبته منها حنان ترك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغلت الفنانة المصرية هبة مجدي، فرصة تواجدها في المملكة العربية السعودية في أداء مناسك العمرة.

ونشرت هبة صور لها من داخل المسجد الحرام عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله”.

وحصدت صور هبة مجدي، على العديد من التعليقات التي تمنت لها عمرة مقبولة ومنهم الفنانة حنان ترك التي علقت قائلة: “عمرة مقبولة بإذن الله لا تنسينا من الدعاء”.

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وكانت الفنانة هبة مجدي، قد وصلت إلى الأراضي المقدسة قبل أيام للمشاركة في تقديم عروض مسرحية “الملك لير”، والتي تقدم ضمن فعاليات موسم جدة.

مسرحية “الملك لير” رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوى ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

كما تشارك في الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، والذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة.