متابعة بتجــــــــــرد: قررت مغنية الراب الأميركية كاردي بي البالغة من العمر 26 عامًا تكريم زوجها المغني أوفست، بوشم جديد في مكان غريب على جسمها.
فقد استعرض زوج Cardi B وشم زوجته الجديد من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على انستغرام، بحيث ظهرت المغنية وهي ترفع ساقها للأعلى ليظهر اسم Offset على فخذها من الخلف.
بدوره علّق أوفسيت على المنشور كاتباً: “لم يعد بإمكاني الانتظار حتى أعود الى المنزل”.
كانت هذه تفاصيل خبر كاردي بي تطبع إسم زوجها في مكان غريب من جسمها وتثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.