كاردي بي تطبع إسم زوجها في مكان غريب من جسمها وتثير الجدل

متابعة بتجــــــــــرد: قررت مغنية الراب الأميركية كاردي بي البالغة من العمر 26 عامًا تكريم زوجها المغني أوفست، بوشم جديد في مكان غريب على جسمها.

فقد استعرض زوج Cardi B وشم زوجته الجديد من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على انستغرام، بحيث ظهرت المغنية وهي ترفع ساقها للأعلى ليظهر اسم Offset على فخذها من الخلف.

بدوره علّق أوفسيت على المنشور كاتباً: “لم يعد بإمكاني الانتظار حتى أعود الى المنزل”.