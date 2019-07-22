علاقة بيلا حديد وذا ويكند على وشك الإنهيار!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت صحيفة The Sun أن العلاقة بين عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية بيلا حديد والنجم العالمي ذا ويكند المعروف بـ”The Weeknd” على وشك الانهيار.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجمين يتشاجران باستمرار، وأنّ علاقتهما المتقطعة على مدار 4 سنوات، تبدو على وشك الانهيار.

وقال مصدر مقرب من النجمين للصحيفة: “بينما تمكن الثنائي من تجاوز نوبات الغضب، التي كانت تنشب بينه في الماضي، فإنّ الأمور تبدو وكأنّها وصلت لأدنى مستوى لها على الإطلاق.”