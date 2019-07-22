محمد صلاح يشعل الانترنت بصورة “تحت الدوش”!

متابعة بتجــــــــــرد: أشعل لاعب نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشره لصورة له عبر موقع تويتر.
وظهر اللاعب المصري في الصورة وهو يستحم، حيث كان يرتدي ثياب السباحة وكتب على الصورة “Vacation” أي إجازة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر أوّل صورة ينشرها محمد صلاح على شاطئ البحر حيث يشارك متابعيه بين الحين والآخر بلقطات من الأوقات المميّزة التي يمضيها بعيدًا عن ضغوط العمل والتدريبات.
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