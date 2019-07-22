متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم المصري أبو عن حمل زوجته بطفلهما الأوّل في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستغرام. وفي التفاصيل، فقد نشر أبو صورة جمعته بزوجته والنجمة لارا اسكندر برفقة زوجها، التقطت خلال تواجدهم في لبنان لحضور حفل زفاف ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب. وقد انهالت التعليقات من متابعي أبو الذين باركوا له ولزوجته بالحمل متمنين دوام الصحة لهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو يُعلن حمل زوجته بطفلهما الأوّل بهذه الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.