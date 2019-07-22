صابر الرباعي يضرب موعدًا مع جمهوره في لبنان

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم التونسي صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي كبير في لبنان وتحديدًا ضمن فعاليات “مهرجانات فقرا” لصيف عام 2019.

ومن المقرر أن يقدّم صابر الرباعي خلال الحفل الذي سيقام ليلة 2 آب/أغسطس المقبل باقة من أجمل أغنياته القديمة وصولًا إلى أغاني ألبومه الجديد الذي طرحه مؤخرًا.

وأعلن صابر عن الحفل من خلال فيديو أطلّ به على الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وعد محبّيه في لبنان بسهرة مميّزة.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “صابر الرباعي 2019” يتضمن عشر أغنيات منوعة بين اللهجات اللبنانية، المصرية، التونسية والخليجية وهي “باي باي”، “ليلة من العمر”، “طول حياتي”، “عسى يومي”، “مغيار”، “تذكروني”، “غشاش”، “كتاب المجروحين”، “عمري الجديد” و”أين أذهب”.