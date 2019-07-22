محمد المجذوب يُعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة

متابعة بتجــــــــــرد: يشنّ النجم السوري محمد المجذوب حملة دعائية واسعة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي استعدادًا لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كرامة مرا”. وأعلن المجذوب أن الأغنية من المقرر أن تبصر النور يوم 24 تموز/يوليو الجاري عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب” الشهير. تجرد الإشارة إلى أن أغنية “كرامة مرا” من كلمات علي المولى، ألحان جاد القطريب وتوزيع جيمي حداد.

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