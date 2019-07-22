سامو زين يغني “حب حب” باللهجة العراقية وهذا موعد طرح الكليب

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم سامو زين أولى أغنياته باللهجة العراقية تحت اسم “حب حب” حصريا عبر موقع وتطبيق “أنغامي” الشهير.

الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها وتصدّرت المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في مختلف البلدان العربية.

أغنية “حب حب” من كلمات قصي باسل، ألحان معتز أمين وتوزيع أسامه عبد الهادي، أما الكليب الخاص بها فهو من إخراج شريف فرنسيسي ومن المقرر عرضه ابتداءً من يوم 3 أب/أغسطس المقبل.

كلمات أغنية “حب حب”:

اسمي تغير لاجل عيونك

اسمي صاير مجنونك

ما أتنفس من دونك

يا أنفاسي

وبقلبي تغير صوت القلب

والطب طب صارت حب حب

اي عادي لا تستغرب

هذا احساسي

طب انت انت طب بقلبي

طب انت انت طب

طب انت انت طب بقلبي

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طب انته يا سيدي

انت بقلبي والكل ره

وبعمري انت أجمل فتره

يمحلي ايامي المره

يا كل ناسي

أنا اتمنى انك تدري

لحظاتي وياك بعمري

وبكيفك دك بصدري

ودك براسي

طب انت انت طب بقلبي

طب انت انت طب

طب انت انت طب بقلبي