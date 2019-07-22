سميرة سعيد تستعيد كواليس ونصبح ذكريات

نشرت الفنانة سميرة سعيد مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
واستعادت سميرة سعيد ذكريات أغنية ونصبح ذكريات.. مجرد ذكريات ، وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة سميرة سعيد مع الأغنية.
وجاءت التعليقات كالتالى: _ "الله عليك سمورتى" ، " الله على احساسك و روحك "، " شو حلوو إحساسك يا ديفاا" ، " نشاء الله طول العمر والنجاح ".
كسبت الديفا سميرة سعيد، احترام جمهورها بشكل كبير بعدما أعادت نشر مقطع فيديو من لقائها في برنامج الحكم مع الإعلامية وفاء الكيلاني منذ سنوات، لتأكيدها أن الأموال لا تعني لها شيئًا.
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