شيرين رضا تتصدر البوستر الدعائي لفيلم الفيل الأزرق 2

نشرت الفنانة شيرين رضا على حسابها بموقع "انستجرام"، صورة لها خلال تصدرها البوستر الدعائي لفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني. وعلقت شيرين رضا على الصورة قائلة "اديچا أجمد تاتو ارتست في مصر #لاتخافوا_لكن احذروا #الفيل_الازرق #شرين _رضا ". ولاقى بوستر شيرين رضا إعجاب متابعيها على إنستجرام. وتشارك شيرين رضا في فيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني مع كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. Advertisements قد يهمك ايضاً: شيرين رضا تُؤكِّد أنّ "الضيف" يُحارب الأفكار الدينية الخاطئة شيرين رضا تؤكّد عدم مشاركتها في السباق الرمضاني

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