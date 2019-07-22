"المنتقمون: نهاية اللعبة" الأعلى إيرادًا في التاريخ ويتفوَّق على "أفاتار"

استطاع فيلم مارفل الأكشن والتشويق والكوميديا الشهير "Avengers :Endgame" بشكل رسمي أن يتخطى إيرادات فيلم الفانتازيا الشهير "Avatar" ويصبح الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما.

ويعد الفيلم متممًا للجزء الثالث الذي يحمل اسم "Infinity War"، ويشارك في بطولته كل من النجوم روبرت داوني جونيور، وجونيث بالترو، وكارين جيلان، وجيريمي رينر، وسكارليت جوهانسون، وجان فافريو، وكريس هيمسورث، وإيفانجلين ليلي، وشادويك بوسيمان وجوش برولين وسيباستيان ستان وبري لارسون وكريس إيفانز وغيرهم.أقرأ أيضاً :

وفيلما "Avengers" الثالث والرابع مقتبسان من سلسلة قصص الكوميكس المصورة التي تحمل اسم "The Infinity Gauntlet" المكونة من 6 أعداد، فإذا وضعنا في الحسبان أن العدد الأول والثاني كانا مصدر إلهام فيلم "Infinity War"، فعلى ما يبدو أن العددين الأخيرين سوف يكونان مصدر إلهام فيلم "EndGame".

قد يهمك أيضاً :

Advertisements