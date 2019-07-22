الفنان تامر عاشور يعارض على حكم حبسه سنة بتهمة التهرب الضريبي

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس عام والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.

كانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع عدة شركات فنية.

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