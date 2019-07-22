القاهرة - لايف ستايل
تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس عام والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.
كانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع عدة شركات فنية.
قد يهمك ايضاً:
تامر عاشور يستقبل مولوده الأول ويطلق عليه اسماً غريباً
تامر عاشور يحيي حفلًا في جامعة هليوبوليس
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان تامر عاشور يعارض على حكم حبسه سنة بتهمة التهرب الضريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.