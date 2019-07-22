العراقي همام إبراهيم يهدي جمهورة المغربي أغنية وطنية جديدة

حرص الفنان العراقي همام إبراهيم، علي إهداء جمهوره المغربي أغنية وطنية جديدة تتحدث عن جمال المدن المغربية خلال حفل ختام النسخة الرابعة للمهرجان الدولي للقفطان والملحفة المقام بمدينة الداخلة المغربية، والمقام بقاعة المؤتمرات بالداخلة، احتفاء بذكري جلوس الملك محمد السادس علي العرش .

وصرح همام بأنه فخور أنه العراقي الوحيد المشارك في المهرجان نظرا لحبة الشديد للمغرب وإسهاماته في العديد من المهرجانات المغربية التي يحرص دوما علي حضورها لتلبية نداء جمهوره المغربي لذلك قرر إهدائهم أغنية وطنية جديدة تعبر عن حبة الشديد للمغرب وأهلها.

ونظَّم المهرجان، جمعية أريج للأسرة والتضامن والتكافل، برئاسة حنان الوردي، التي حرصت على أن يخرج المهرحان في أبهى صورة له من خلال تواجد وحضور ألمع نجوم الفن المغربي، من بينهم الفنان سعيد داداس دنيا بطما والعراقي هًمام إبراهيم وإيهاب أمير، وسعيد موسكير إلى جانب أسماء مرموقة ومشهورة في عالم الأزياء والموضة على المستوى الأفريقي.

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