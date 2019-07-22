نوال الزغبي تترأس لجنة تحكيم The Talent

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""الخليج 365"" من بيروت: زفّت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي خبراً سعيداً لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث نشرت​ تفاصيل مشاركتها في تحكيم برنامج هواة جديد بعنوان "The Talent" وعلقت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" بفيديو تحدثت فيه عن هذه التجربة المنتظرة، وتمنت التوفيق لكل المشتركين.

وخاطبت "الزغبي" الجمهور في جمل متقطعة بين أغنيات كليبها الجديد، فقالت: "أنا نوال الزغبي، وسعيدة جداً بوجودي معكم من خلال برنامج هواة جديد لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي."

وتابعت: أحب كل أغنياتي، وآمل أن أسمعها جميعها بصوت المشتركين، لكنني أتمنى على من يريد أداء أغنيات نوال الزغبي بأن يختار الأغنية المناسبة لصوته. فيما شجعت الهواة على المشاركة ببرنامج المواهب، قائلة: أنا بدأت مسيرتي عبربرنامج استديو الفن. ولو عاد بي الزمن إلى الوراء سأختار أن تكون انطلاقتي عبر برنامج مواهب لأنه يخدم المشتركين.