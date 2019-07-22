شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تقابل حمدى الميرغنى وأوس أوس في "روحين فى زكيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة رحاب الجمل إلى أسرة مسلسل "روحين فى زكيبة" مع نجمى مسرح مصر حمدى الميرغنى وأوس أوس تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، والذى انطلق تصويره أول أمس السبت للعرض فى الموسم الشتوى.

ومن المقرر أن تلتحق رحاب بتصوير المسلسل خلال الأيام المقبل لبدء أول مشاهدها، وذلك بعد اكتمال معظم فريق العمل الذى يضم إلى جانب حمدى الميرغنى وأوس أوس كلاً من نهى عابدين، بيومى فؤاد، انتصار، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وجارى اختيار باقى الفنانين للأدوار الفرعية.

وكان آخر أعمال رحاب الجمل ظهورها كضيفة شرف فى مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل امام وإخراج رامى امام فى شهر رمضان قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها فى نفس العام خلال فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام وياسمين صبرى وإخراج حسين المنباوى والذى تم عرضه فى عيد الفطر العام الماضى.