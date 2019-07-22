شكرا لقرائتكم خبر عن اعصابك يانجم..نجوم وقعوا ضحية العصبية منهم أحمد فهمي وعبير صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العصبية أصبحت تسيطر بشكل كبير علي نجوم الفن في هذه الاوقات فلم يعد النجوم يستطيعون تحمل التعليقات السلبية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة علي صفحاتهم الشخصية، فمع كل صورة أو تعليق ينشره الفنان علي وسائل التواصل الإجتماعي نجد العديد من التعليقات السلبية وبالطبع التعليقات الإيجابية ولكن في الفترة الاخيرة يبدو أن النجوم أصبحوا غير قادرين علي السكوت أمامها تاركين العصبية سيدة الموقف.

أبرز الحالات الشهيرة التي نشبت بسببها خلافات بين النجم ومتابعيه كانت للفنان أحمد فهمي والذي من المقرر أن يتزوج من الفنانة الشابة هنا الزاهد قريبا والذي دخل بسببها في خناقات اليكترونية كثيرة بسبب غيرته عليها وردوده علي المعاكسات أو التعليقات التي يراها غير مناسبة علي صورها.

Advertisements

وأخر تلك الحالات كانت بطلتها عبير صبري حيث نشبت مشادة حادة بينها وبين واحدة من متابعيها على "إنستجرام" بعدما علقت الأخيرة على صورة للفنانة وهي تأكل التوت فى لندن قائلة: "شفايف حمار دي مش شفايف بني آدمين" لترد عليها عبير صبرى قائلة: "بس ياحمارة.. يا حيوانة يا سليلة البهايم ياللي عاملة أكونت فيك علشان تشتمي اللي غيرانه منها يا معوقة ياغيورة يامسكينة".