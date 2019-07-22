شاهد.. خالد أنور يعود للطفولة في عيد ميلاده الـ24

شارك الفنان خالد أنور جمهوره بصورة جرافيك بمناسبة عيد ميلاده الـ24 عاما، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وجاء مجموعة من الفنانين بتهنئته منهم مصطفى خاطر نشر صورة له معلقا عليه"كل سنه وانت طيب"، و مايان السيد نشرت صورة تجمعمها في حفل تكريم خلال (استوري) الانستجرام عبر حسابها الرسمي علقت قائلة:" للموهوب خالد كل سنة وانت طيب". مايان السيد نشرت صورة تجمعمها في حفل تكريم خلال (استوري) الانستجرام عبر حسابها الرسمي علقت قائلة:" للموهوب خالد كل سنة وانت طيب". يذكر أن خالد أنور شارك مصطفى خاطر Advertisements في مسلسله "طلقة حظ" وتم عرضه في شهر رمضان الماضي، هو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض حاليًا. في مسلسله "طلقة حظ" وتم عرضه في شهر رمضان الماضي، هو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض حاليًا.

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