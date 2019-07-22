شاهد.. أحلام تنعى صابرين بورشيد بهذه الكلمات

جاء خبر وفاة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، بمثابة صدمة للمطربة الإماراتيه أحلام، ووصفته بالمفجع، بعد رحيلها صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 34 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.



فكتبت أحلام عبر حسابها بموقع "تويتر: "صابرين

بورشيد الله يرحمها ويغفر لها.. خبر مفجع.. اللهم اغفر لروح صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها الا الدعاء.. اللهم اجعلنا نلقاها في الجنة ضاحكة مُستبشرة وأذقها من النعيم ما وعدت به عبادك المؤمنين اللهم اجعل قبرها نورا وسلاما إلى يوم يبعثون".يذكر أن صابرين يورشيد كانت قد أصيبت بثلاث أورام في المخ وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج ولكن تدهورت حالتها الصحية مؤخرا، وتم نقلها للعناية المركزة حتى وافتها المنية بعد أشهر من رحلة العلاج.