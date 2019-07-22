اليوم.. وزير الثقافة ورئيس الأوبرا يطلقان فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الاثنين 22 يوليو، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي فى الإسكندرية ودمنهور والذى يقام تحت إشراف الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى بالأوبرا.
وتبدأ على المسرح الرومانى فى مدينة الثغر بحفل لفرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان، وذلك في الساعة التاسعة مساءً.
وأكدت عبد الدايم أن مهرجانات الأوبرا الصيفية بالاسكندرية ودمنهور تعد رئة ومتنفساً للجمهور وتجمع ألوانا فنية ثرية ومتنوعة ، وأوضحت أنها تأتى ضمن الاستراتيجية الهادفة لبناء الإنسان من خلال تقديم ألوان إبداعية
ومن جانبه قال صابر إن مهرجانات الاوبرا الصيفية بالاسكندرية ودمنهور تضم برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا يشمل 25 حفلا على 3 مسارح، و هى المسرح الرومانى ، سيد درويش - أوبرا الاسكندرية، وأوبرا دمنهور، وتتضمن عروضاً لمجموعة من النجوم والفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة منها أيامنا الحلوة ، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم ، بلاك تيما ، مسار اجبارى ، وسط البلد ، أوركسترا ساوند تراك ، النفيخة ، تكسير شرقى ، تامر عاشور ، على الحجار ، نسمة محجوب ، خالد سليم ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء يس ، بغدادى بيج باند ، مى فاروق ، إيمان البحر درويش ، غالية بن على، ومحمد محسن .
يذكر أن حفل أيامنا الحلوة يتضمن باقة من الأعمال الغنائية والموسيقية التى تنتمى لفترة تسعينيات القرن الماضى والتى اشتهرت الفرقة بتقديمها إلى جانب مجموعة مميزة من أغانى الموسيقى العربية بالإضافة إلى مختارات من أعمال فن المونولوج .
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