شاهد.. بلقيس فتحي تنعى وفاة صابرين بورشيد

نعت المطربة بلقيس فتحي بحزن شديد رحيل الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر ناهز الـ 34 عاما، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

وكتبت بلقيس تدوينة قالت فيها: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر

وفاة صابرين بو رشيد وفي الحقيقة أنا مصدومة لأنها كانت مثل النسمة الخفيفة على القلب وحصل كل شيء فجأة ولكنه قضاء الله وقدره ولا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم ارحمها واغفر لها وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".يذكر أن صابرين يورشيد كانت قد أصيبت بثلاث أورام في المخ وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج ولكن تدهورت حالتها الصحية مؤخرَا، وتم نقلها للعناية المركزة حتى وافتها المنية بعد أشهر من رحلة العلاج.