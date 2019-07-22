شاهد.. بلقيس فتحي تنعى وفاة صابرين بورشيد

نعت المطربة بلقيس فتحي بحزن شديد رحيل الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر ناهز الـ 34 عاما، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
وكتبت بلقيس تدوينة قالت فيها: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر
يذكر أن صابرين يورشيد كانت قد أصيبت بثلاث أورام في المخ وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج ولكن تدهورت حالتها الصحية مؤخرَا، وتم نقلها للعناية المركزة حتى وافتها المنية بعد أشهر من رحلة العلاج.
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