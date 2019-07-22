بالصور.. مغردو تويتر يستغلون شائعة زواج محمد عبده

تصدر هاشتاج "زواج محمد عبده" تريندات موقع التدوينات العالمي "تويتر"، بسرعة كبيرة رغم عدم تأكيد أو نفي الفنان للخبر، وتداول رواد الموقع الهاشتاج لنشر موضوعات متنوعة خارج سياق الحدث، واستغلال الانتشار الواسع الذي يشهده هذا الموقع بدول الخليج.

ويعتبر فنان العرب محمد عبده واحد من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم

والحديث فهو يُعد أحد أعمدة ورموز الفن الخليجي، وقد اعتاد معجبيه على تداول أخباره الفنية والبعد عن الأخبار الشخصية إلا انه في الساعات الأخيرة ومع انتشار خبر زيجته تداول متابعي مواقع التواصل الإجتماعي معلومات حول حياته الخاصة، حيث أنه متزوج من سيدة فرنسية ذات أصل عربي منذ 8سنوات، كان قد إلتقى بها خلال تلقية للعلاج إثر تعرضه لثلاث جلطات في القلب استلزمت سفره إلى فرنسا.وعلى الصعيد الفني كان قد طرح الفنان محمد عبدة ألبومه مؤخرا بعنوان "يا غافية قومي"، في أبريل الماضي من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وضم الألبوم 12 أغنية تعاون خلاله مجموعة الشعراء والملحنين ومنهم الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، و الشاعر دايم السيف، والموسيقار د.طلال، وإشراف خالد أبو منذر.