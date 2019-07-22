الليلة.. "أيامنا الحلوة" تفتتح فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي

تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، فعاليات مهرجانات الأوبرا الصيفية في الإسكندرية ودمنهور والتي تقام تحت إشراف الدكتورمجدي بغدادي رئيس البيت الفني بالأوبرا.
ومن المقرر أن تبدأ أولى حفلات المهرجان على المسرح الروماني في مدينة الثغر، وذلك بحفل لفرقة أيامنا الحلوةبقيادة المايسترو محمد عثمان.
ويذكر أن "أيامنا الحلوة" سوف تقدم باقة من أجمل أعمالها الغنائية والموسيقية التى تنتمى لفترة تسعينيات القرن الماضى والتى اشتهرت الفرقة بتقديمها إلى جانب مجموعة مميزة من أغانى الموسيقى العربية، بالإضافة إلى مختارات من أعمال فن المونولوج.
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