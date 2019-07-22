إياد نصار : د. أكرم في الفيل الأزرق ثقة في النفس لدرجة الغرور

نشر الفنان إياد نصار بوستر قيلمه الجديد الفيل الأزرق و ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" و علق عليها قائلاً: "د. أكرم رياض ثقة في النفس لدرجة الغرور لا تخافوا لكن احذروا الفيل الأزرق2" يذكر أن إياد نصار شارك مؤخراً في بطولة فيلم كازابلانكا، وهو سيناريو هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، خالد أرغنتش، إياد نصار، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، محمود البزاوي. في بطولة فيلم كازابلانكا، وهو سيناريو هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، خالد أرغنتش، إياد نصار، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، محمود البزاوي.

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