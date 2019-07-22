فيديو.. مزيكا تطرح لمحمد سعد كليب عايش وخلاص

طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية للمطرب الشاب "محمد سعد" نجم ستار أكاديمي، الفيديو كليب الجديد "عايش وخلاص" وتدور فكرته فى إطار درامى عن الفراق بين حبيبين والحنين إلى العودة.

وتم التصوير في عدد من شوارع القاهرة، وأيضا فى فيلا بمنطقة دهشور واستغرق يومين..

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أغنية "عايش وخلاص" كلمات محمد رسلان ولحن وتوزيع عمرو حليم ومن إخراج يحيى ممتاز.

يذكر أن محمد سعد قدم من قبل كليب يحمل اسم "بعشقك"، من إخراج محمد حبيب والأغنية تناولت حُب الوطن، وتم تصويرها في عدة

أماكن منها، منطقة قصر النيل، والمطار، ووسط البلد وأرض ريفية، وهى كلمات إبراهيم فتحي موسى، ألحان وتوزيع عمرو حليم، كما قدم أيضا أغنية بعنوان "هنتفارق" من كلمات أحمد الجندي والحان مدين وتوزيع عمرو إسماعيل.

وأبهر محمد سعد لجنة تحكيم ستار أكاديمي منذ ظهوره الأول على المسرح فى نسخته الحادية عشرة، بعدما أدى أغنيتى "ابعتلى جواب، وياطيرة طيرى"، للقدير صباح فخرى.