سرقة شقة شادي محمد واختفاء دروع النادي الأهلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 تعرضت شقة شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، للسرقة خلال الأيام القليلة الماضية. واختفى من شقة شادي محمد، مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب بالإضافة إلى وسام الجمهورية. وحرر شادي محمد محضرا رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد عزب. Advertisements وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق. وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض سرقة شقة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر الأسبق. وبينت التحريات الأولية والمعاينة، أنَّ مجهول تمكّن من دخول الشقة بطريقة مشروعة والاستيلاء على المسروقات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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