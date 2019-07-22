دياب يشعل حفل Rakkan بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري دياب حفلا غنائيا بأحد أماكن السهر بالساحل الشمالي Rakkan بمنتجع Bo islands بسيدي عبد الرحمن، وسط حضور عدد كبير من جمهوره الذي تفاعل مع أغانيه طوال الحفل بالرقص والغناء.

وحضر دياب لمكان الحفل في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا ليلتقي رجل الأعمال ياسر سليم مالك Rakkan ويلتقطا الصور التذكارية معا ويرحب به ياسر سليم قبل صعوده مسرح الحفل في تمام الساعة الرابعة فجرا على أنغام أغنية “غمازات”، التي أشعلت الحفل من بدايته بالرقص والغناء.

وقام بعدها دياب بالترحيب بالحضور على طريقته الخاصة، وذلك بالنزول وسط الجمهور لأقرب نقطة من على المسرح، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية والسيلفي مع عدد كبير من الحضور بهواتفهم الخاصة، ليقدم بعدها دياب عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي أشعلت الحفل حتى نهايته منها: “عو، حب دروشني، يا واد يا سوسو، قلبت مرجحة”.

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الفنان المصري قدم أيضا أغنية “بتناديني تاني ليه” قبل أن يختتم الحفل بأغنية “عو” للمرة الثانية بناء على طلب الحضور، وذلك في تمام الساعة الخامسة فجرا مع سطوع شمس اليوم التالي.

وحضر دياب للحفل بصحبته زوجته هاجر الإبياري، المسئولة عن اختيار ملابس ظهوره بالحفلات كاستاليست خاصة به، كما حضر أيضا معه مدير أعماله ناصر بجاتو، والمصور أحمد كوتي، وحضر الحفل مع ناصر بجاتو صديقه أيمن نابليون.

وحرص دياب على الترحيب بزملائه من الوسط الفني من حضور الحفل، وهما الفنان الشاب محمد عز، والفنان محمد علي رزق.