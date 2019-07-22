فاروق الفيشاوي يتعرض لوعكة صحية شديدة ونجله يطالب جمهوره بالدعاء له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري فاروق الفيشاوي، لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية أجبرته على ملازمة الفراش.

وأكد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لوالده حرجة جدًا، وأنه يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الخشاب، والتي حرصت على التواجد إلى جانبه خلال هذه الفترة حتى يتجاوز هذه الأزمة.

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وطالب الفنان أحمد الفيشاوي، جمهور والده بالدعاء له حتى يتجاوز هذه الأزمة، وذلك وفقًا لتصريحاته لليوم السابع.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر

يذكر أن الفيشاوي شارك مؤخراً في عروض مسرحية “الملك لير” مع النجم يحيى الفخراني والتي بدأ عرضها في شهر فبراير الماضي، ويشارك في بطولتها ريهام عبدالغفور، وهبة مجدي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد عزمي ونضال الشافعي، ومحمد فهيم، وأحمد فؤاد سليم، وناصر سيف، وإخراج تامر كريم.