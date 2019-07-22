أنباء عن طلاق شيري عادل ومعز مسعود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت عدد من المصادر انفصال الفنانة المصرية شيري عادل عن زوجها الداعية معز مسعود منذ عدة أشهر، إلا ان الطرفان يتكتمان على إعلان الخبر.

المصادر قالت إن الطلاق حدث بالفعل بعد أشهر قليلة من الزواج وذلك بعد نشوب عدة خلافات بينهما لم يستطيعا حلها، فقررا الانفصال.

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وما زاد من تعزيز صحة هذه المعلومات هو قيام الطرفان بحذف صورهما الرومانسية معاً من مواقع التواصل الاجتماعي، والابقاء على صورة واحدة لهما في كواليس مسلسل “السهام المارقة”.

يذكر أن زواج شيري عادل، ومعز مسعود، كان بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورهما وذلك كون الزواج تم قبل الإعلان عنه بشهور، كما أن طريقة الإعلان جاءت غريبة حيث جاء في نهاية بيان عن الإعلان عن تقديم جزء ثاني من مسلسل «السهام المارقة»، والذي تقوم ببطولته شيري عادل، والعمل من إنتاج معز مسعود.

وكانت شيري عادل قد عاشت قصة حب مع الداعية معز مسعود، وذلك أثناء تصوير مسلسل «السهام المارقة»، وشاركت شيري في بطولته، وهو من إنتاج محمد حفظي ومعز مسعود.