نجوم الخليج ينعون صابرين بورشيد بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

توفيت في الساعات الأولى من صباح الاثنين 22 يوليو، الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز ٣٤ عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن والدها هذا الخبر الحزين، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاها بكلمات مؤثرة، حيث قال: “”(لله ما اعطى ولله ما أخذ).. ماتت صابرين.. عظم الله أجركم”.

ونعى عدد كبير من نجوم الخليج الفنانة الراحلة، حيث كتبت الفنانة هند البلوشي، على حسابها على “انستجرام”: “ياحبيبتي يا نسمة الهوى يا اطيب قلب عرفته في زمن قلت فيه القلوب الطيبة .. كم تمنيت ان اسمع خبر عودتك سالمة في حين انني تلقيت خبر وداعك ..اللهم اغفر لها وارحمها وابدلها بدار خير من دارها واجعلها في جنات النعيم”.

وأضافت: “انتقلت الى رحمة الله تعالى صديقتي وحبيبتي صابرين بورشيد بعد صراع مع المرض نسال الله لها المغفرة ..ادعوالها حبايبي.. الله يرحمج يالغالية”.

كما نعتها الفنانة إلهام الفضالة قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولا قوة الا بالله .. إنعصر قلبي من الخبر الله يرحمها برحمته ويصبر قلب أهلها يارب”.

وكتب الفنان عبدالله بهمن: “لاحول ولا قوه الا بالله اننا لله وانا اليه رجعون.. ولاتدري نفس بأي أرض تموت الله يرحمج يا صديقتي الغاليه صاحبه الابتسامه والأخلاق الصدمه كانت كبيره #صابرين_بورشيد”.

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ونعتها الفنانة شيماء سبت قائلة: “خبر موتج فاجعة للحين مو قادرين نستوعبه الله يكون بعون اهلج ان لله وان اليه راجعون ، انتقلت الى رحمة الله تعالى الاخت الاعلاميه الغاليه #صابرين_بورشيد”.

وتابعت: “اللهم اغفر لروح صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها الا الدعاء ، اللهم اجعلنا نلقاها في الجنة ضاحكه مُستبشره واذقها من النعيم ما وعدت به عبادك المؤمنين اللهم اجعل قبرها نوراً وسلاماً الى يوم يبعثون الله يرحمها ويغفر لها ويصبر قلب أهلها”.

وكتبت الفنانة شهد الياسين: “أنا لله وأنا أليه راجعون صابرين بورشيد في ذمة الله الله يرحمها ويغمد روحها الجنة”.

ونعتها الإعلامية مي العيدان، بقولها: “الفنانه و المذيعه صابرين بورشيد في ذمة الله بعد صراع مع المرض ان لله وان اليه راجعون . . الله يرحمها و يغفر لها و بنزلها منزل حسن و يحشرها مع الأنبياء والصالحين و الله يصبر اَهلها.. ادعولها ياجماعة الخير الدعاء رزق الميت”.

وكتب الفنان محمد الرمضان: “أنا لله وانا اليه راجعون .. انتقلت على رحمة الله تعالى .. اختنا #صابرين_بورشيد .. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. الله يرحمها ويغفرلها يارب”.

وكانت صابرين بورشيد، قد اكتشفت مؤخرا إصابتها بثلاثة أورام في المخ وتم نقلها للعلاج في الخارج بعد مناشدة والدها للسلطات البحرينية للتدخل في سرعة نقلها وعلاجها بالخارج على نفقة الدولة، كما أصيبت بفقدان للذاكرة مؤقت ولم تستطع التعرف على بعض المقربين منها.

وبعد أيام من سفر صابرين بورشيد، وتلقيها العلاج انتكست حالتها الصحية وتم نقلها لغرفة العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بجرثومة في الدم.