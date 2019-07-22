متابعة بتجــــــــــرد: نشرت صفحة قصر كنسينغتون البريطاني عبر إنستغرام ثلاث صور للأمير جورج إبن الأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون احتفالاً بعيد ميلاده السادس. ويظهر الأمير جورج في أول وثالث صورة وهو يرتدي قميص منتخب انكلترا لكرة القدم. أما في الصورة الثانية، يظهر الأمير جورج وهو يرتدي قميصاً باللون الأخضر في خلال عطلة عائلية. والجدير ذكره أن والدة الأمير جورج كيت ميدلتون هي من قامت بالتقاط الصور العفوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير جورج يحتفل بعيده السادس.. وصور مميّزة له بعدسة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.