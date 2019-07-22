حملة لمقاطعة حفل “مشروع ليلى” بمدينة جبيل في لبنان

متابعة بتجـــــــــــرد: مرّة جديدة، يواجه فريق “مشروع ليلى” دعوات لمقاطعة حفله ومنعه من الغناء في جبيل بعد انتشار صورة من صفحة مغنّي الفرقة حامد سنّو إعتبرها البعض ضمن إهانة مقدسات الدين المسيحي.

بدوره، أكّد رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم عبر إذاعة صوت لبنان 100,5 ان “الكنيسة لن تسمح بأي مشروع أو حفل يهين مقدساتنا الدينية وما رح تقطع. لبنان هو بلد الحريات ولكن حريتنا تقف عند حدود الآخر وإحترامه وكرامته”.

أمّا حامد سنّو فكتب على فيسبوك “أكتر شيء مضحك بكل هالبلبلة، إنو أنا بس حطيت مقال ع صفحتي بيتعلق بالمغنية مادونا وكان في بالمقال صورة، لا أنا عملتها، ولا أنا كتبت المقال. وكمان في بلبلة على كم meme، كمان لا أنا كتبتهم، ولا أنا رسمتهم”.

وتابع حامد سنّو “واضح إنو محاولات المنع مش من ورا مقالات بقى وحياتكن حاج تتخبوا ورا صوابعكم. بعدين يللي عاملينلي فيها انهم عم يحموا أخلاق البلد، اقل شي بالأخلاق الواحد ما يكذب، لذلك بلا نفاق وكذب وحاج تنشروا اكاذيب انني انا يللي صنعت هذه الأشياء بمحاولاتكم التافهة بإيثار فتن اخلاقية ورعب جماعي. بعدين عيني ما بأمن بوجود الشيطان بقى كمان لاقو شي جديد تخوفوا العالم فيه لأن في صعوبة بأن الواحد يعبد ما لا يؤمن بوجوده”.