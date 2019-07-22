متابعة بتجــــــــــرد: كشفت استوديوهات مارفل السينمائية المملوكة لشركة والت ديزني النقاب عن مجموعة جديدة من أفلام الأبطال الخارقين. وأعلن أنه سيتم إنتاج فيلم “The Eternals” الذي سيجمع كل من النجمة العالمية أنجلينا جولي والنجمة العالمية من أصول لبنانية سلمى حايك. وحضرت أنجلينا جولي وسلمى حايك مؤتمر “كوميك كون” السنوي حيث أعلنتا مشاركتهما في بطولة الفيلم إلى جانب النجم ريتشارد مادن. فتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الكائنات الفضائية الخالدة وسيطرح الفيلم في تشرين الثاني من العام 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم يجمع بين أنجلينا جولي وسلمى حايك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.