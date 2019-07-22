إد شيران ينفق 5 ملايين دولار لتخفيف الضوضاء عن الجيران!

متابعة بتجــــــــــرد: أنفق المطرب البريطاني العالمي “إد شيران”، مبلغا ضخما على عقاره، في محاولة للتخفيف عن جيرانه من الضوضاء التي يسببها لهم، حيث اشترى منزلين آخرين مجاورين لعقاره البالغ ثمنه 19.8 مليون إسترليني ما يعادل نحو 25 مليون دولار.

وبحسب موقع “ذا صن” البريطاني، أنفق “إد” 4 ملايين إسترليني نحو 5 ملايين دولار، في شراء عقارين آخرين مجاورين لمنزله الأصلي، في محاولة لوقف أنين جيرانه وشكواهم، ولم يتوقف عند ذلك، بل أيضًا اشترى منزلا ثالثا فوق مطعمه الذي يقع في حي نوتينغ هيل، لندن.

يأتي ذلك بعد أن شكا السكان المحليون في ضاحية سوفولك من الحفلات التي يقيمها “إد” في أملاكه وما تسببها من ضوضاء، وقال مصدر: “جيران إد يتذمرون دائما بشأن الضوضاء، لذلك حينما رأى فرصة لشراء منزلين بجوار منزله اقتنصها، وبذلك يكون ضرب عصفورين بحجر واحد، صنع استثمارا حكيما من ناحية، ومن ناحية أخرى حد من فرصة وجود جيران يتذمرون من موسيقاه الصاخبة أو الحفلات، كما قرر أيضًا شراء المنزل فوق مطعمه؛ لتجنب أن يكون بمثابة الشوكة في ظهره إذا ما سكنه غرباء وتأثير ذلك على عمل المطعم”.

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بضم المنازل الثلاثة إلى أملاكه، يصبح مجموع عقارات “إد” 22 عقارا، وسعرهم الإجمالي يصل إلى نحو 47 مليون جنيه إسترليني نحو 58 مليون دولار.

وواجه “إد” معارضة كبيرة من جيرانه بشأن وضع لافتات على مطعمه الذي بناه في المنطقة، كما ادعوا أنه انتهك قواعد التخطيط باستخدام بركة اصطناعية جمالية على أنها حمام سباحة.