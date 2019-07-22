برنارد أرنو يسقط بيل غيتس من قائمة أغنى رجل في العالم

متابعة بتجـــــــــــرد: خسر الملياردير الشهير “بيل غيتس” المركز الثاني في قائمة “أغنى رجل في العالم الشهير” ليهبط إلى المركز الثالث بعد أن احتل مكانه رجل الأعمال الفرنسي “برنارد أرنو”، بحسب بلومبيرغ.

وتقول التقارير إن أرنو الرئيس التنفيذي لـ”LVMH” لصناعة السلع الفاخرة تبلغ ثروته حوالي 108 مليارات دولار، بعد أرباح العام الماضي التي وصلت إلى 39 مليار دولار.

وتمتلك LVMH العديد من العلامات التجارية “لويس فويتون، وجيفنشي، وديور، ومارك جاكوبس، ومويت، ودوم بيغنون”، بالإضافة إلى متجر البيع بالتجزئة “سيفورا”، وبرز اسم أرنو إعلاميا بعد تبرعه بـ200 مليون دولار لإعادة بناء نوتردام بعد حريقها.

وتشير التقارير إلى أن غيتس قد خسر مركزه إلى المركز الثالث بعد تبرعاته السخية لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الرائدة في الأعمال الخيرية حول العالم، والتي تبرع لها بحوالي 35 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن الملياردير جيف بيزوس صاحب شركة أمازون، لازال على رأس قائمة أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بحوالي 125 مليار دولار.