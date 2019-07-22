"جيمس بوند" الجديد امرأة.. أول سمراء تشغل مهام "العميل 007"

في خبر صادم لمتابعي سلسلة جيمس بوند الشهيرة، ربما يكسر الفيلم المقبل الذي حمل الرقم 25 في السلسلة الشهيرة، احتكار دور البطولة للرجال، بعد أن كشفت تسريبات عن تولي النجمة البريطانية لاشانا لينش مهام العميل السري 007، لتكون أول امرأة سمراء تؤدي دور العميل البريطاني الشهير.





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ومنذ ابتكار شخصية "جيمس بوند" عام 1953 على يد البريطاني إيان فلنغ، تعاقب نخبة من ألمع نجوم السينما من عدة دول على أداء دور الجاسوس البريطاني صاحب الشخصية المميزة التي جذبت ملايين المتابعين، أولهم باري نيلسون وآخرهم دانييل كريج الذي أدى الدور منذ 2006.



وتتحدث تقارير عن تقاعد "جيمس بوند" في الفيلم الـ25 والذي بدأ تصويره أبريل/نيسان الماضي، وتخليه عن رقمه الشهير 007، حيث يتم استدعاؤه من إجازته الطويلة في جامايكا ليتصدى لخطر مقبل، فيستجيب للنداء بالفعل؛ إلا أن لاشانا لينش تتولى المهام المنوطة بالعميل 007.

ومن المقرر عرض الفيلم في أبريل 2020، بعد تأجيله عاما كاملا لخلافات استدعت استبدال المخرج بعد أن كان داني بويل بكاري، ليحل محله الأمريكي جوجي فوكوناغا، ليكون أول أمريكي يخرج أحد أفلام جيمس بوند، وذلك بعد 5 أعوام من صدور آخر أجزائه "سبيكتر" عام 2015.