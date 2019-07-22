أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني بعضها حدث في اليوم الأول

أعلنت الفنانة هنا شيحة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، وذلك بعد أقل من عام على زواجهما، وعلّقت على الأمر في بيان صحفي بقولها "محصلش نصيب"، مشيرةً إلى أن الانفصال تم في هدوء وأن "كل احترام يجمعهما ولا توجد أي مشكلات".

انفصال أحمد وهنا شيحة أعاد إلى الأذهان زيجات الفنانين التي لم تستمر أكثر من عام، نرصدها لكم في السطور التالية:

مي سليم ووليد فواز

كشف الفنان الشاب وليد فواز أنه أصبح إنسان جديد بعد زواجه من مي سليم، وذلك في أول تعليق له بعد الزواج، وقال عبر تغريدة له بحسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أكيد بعد الجواز بقيت إنسان تاني لأني بقيت إنسان جواه روحينأقرأ أيضاً :

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وسافرت مي ووليد ليقضيان شهر العسل في جزيرة "سانتوريني" باليونان، وقبل العودة من شهر العسل أعلنا انفصالهما.

نجوى فؤاد وأحمد رمزي

كشفت الفنانة نجوى فؤاد خلال برنامج "حكايتك مع دودي"، والذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح ويذاع عبر فضائية "النهار"، سر انفصالها السريع عن الفنان أحمد رمزي، قائلة: "تزوجت أحمد رمزي 18 يومًا فقط، وبعد عودتي من السفر وجدته عاد لزوجته وابنته، وفضلت أن ينتمي لأسرته خاصة وأننا في بداية الزواج وننفصل بسهولة، وهو من أفضل الشخصيات التي قابلتها في حياتي".

صباح ورشدي أباظة

قالت قسمت ابنة الفنان رشدي أباظة خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" إن والدها تزوج الفنانة صباح لمدة 48 ساعة فقط.

أحمد عز وزينة

تزوج الفنان أحمد عز من الفنانة زينة يوم 29 يوليو/تموز من عام 2011، وانتهى الزواج بينهما وفقًا لتصريح محامي أنغام في 8 يناير/كانون الثاني 2012 بإشهار الطلاق الرسمي.

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أبو الليف وعلا رامي

قصة حب بدأت من الدراسة في معهد الكونسرفتوار، قبل أن تفرفهم الأقدار ليلتقيا مرة أخرى بعد أن حققت نفسها كممثلة وأصبح هو مغنيًا، إلا أن طلاق علا رامي من أبو الليف تم بسرعة البرق بعد أشهر من الزواج.

وعن سبب انفصالهما، قال البعض لأن أبو الليف لم يتمكن من تجهيز عش الزوجية، بينما قال أبو الليف إن علا طلبت منه حلاقة ذقنه فرفض، فطلبت الطلاق.

نورا وحاتم ذو الفقار

تزوجت الفنانة نورا شقيقة الفنانة بوسي من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، وأقاما حفل زفاف كبير، لكن الزواج استمر لعدة أشهر فقط، وبعد مرور ثمانية أشهر انفصلا بعد اكتشاف نورا أن الفنان الراحل حاتم ذو الفقار يتعاطى المخدرات، قبل أن يسجن للسبب نفسه.

محمد منير وزوجته

فاجأ الفنان محمد منير الجميع في سنة 2014، بإعلان الزواج من داليا محمد يوسف وهي إحدى السيدات التي يرجع أصلها إلى النوبة، وبعد 50 يومًا، أعلن منير انفصاله في منزل شقيق والدتها بالقاهرة، ليقرر استكمال حياته وحيدًا دون زواج

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