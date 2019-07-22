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دنيا بطمة تخرج عن صمتها وتتحدث عن حقيقة عودة ئلترك لحصانة والدها

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الرباط - لايف ستايل

حدثت الفنانة دنيا بطمة عن حاتخا الاسرية وعن حقيقة عودة الفنانة الشابة حلا الترك للعيش مع والدها المنتج محمد الترك من طديد بعدما كانت قد امضت السنوات الاخيرة الفائتة مع والدتها منى السابر.

واشارت الفنانة المغربية في تصريح تلفزيوني إلى أنها حلا بالفعل اختارت والدها وهي الآن تعيش معهما في نفس المنزل.

واكدت ان الصورة المنتشرة حالياً على السوشيال ميديا والتي تجمعها بحلا تم التقاطها من قبل فتاة سعودية قابلتهما في أحد المولات، مضيفة أنها لا تعلم كيف تم نشر هذه الصورة وتداولها بهذا الشكل.

من جهة ثانية، لفتت بطمة الانظار بصورها الاخيرة والتي بدا بوضوح التجميل الجديد الذي قامت به اخيراً لشفاهها للحصول على شكل قلب، وانقسمت التعليقات بين من رأى بأنها شوهت شكلها ولا تليق بحجم وجهها، ومن طالبها بالتوقف عن تغيير ملامحها بواسطة التجميل.

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