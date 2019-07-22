نجوى كرم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفلها في السعودية

الرياض- لايف ستايل
أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفلها الذي أقيم، أمس الأحد، في أبها بالسعودية، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا وأجواء مشتعلة وهو ما جعلها تتصدر محرك بحث جوجل الشهير.
وظهرت نجوى كرم في الحفل بإطلالة جذابة من اختيار الاستايلست سيدريك حدّاد، حيث ارتدت فستانا طويل ذا أكمام طويلة من أنامل المصمم رامي القاضي.
وتميز فستان نجوى كرم بالقماش المزين بحبات الترتر الفضى، أما الجزء السفلى من التصميم اتسم باللون الفوشيا، وتزينت بمجوهرات حملت توقيع gerard.
واعتمدت نجوى كرم على تسريحة شعر من أنامل المصمم Azar Dany، ووضعت لها خبيرة التجميل Wassim Mogabgab، مكياجا مميزا أبرز جمال ملامحها.
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